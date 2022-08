Come sta Letizia Paternoster? Le ultime novità: quadro in miglioramento (Di domenica 14 agosto 2022) Le sue parole, in primis, sono confortanti. Letizia Paternoster dopo il bruttissimo incidente di ieri, nell’eliminazione agli Europei di Monaco di Baviera, sui social ha voluto rialzare il morale di tutti i tifosi. “Provo a sorridere e provo a pensare ai grandi obiettivi che ho di fronte. Ho rotto la clavicola in tre punti e ho avuto un trauma cranico. Tornerò presto. Grazie a tutti per i vostri messaggi”. Anche il quadro medico però è in costante miglioramento. Come riportato dalla Federciclismo: “C’è progressivo recupero del trauma cranico commotivo. Lo staff medico della Nazionale, di concerto con l’atleta, la famiglia e il team (Trek-Segafredo), sta organizzando il rientro di Letizia in Italia per sottoporsi all’intervento chirurgico di sintesi della frattura della ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Le sue parole, in primis, sono confortanti.dopo il bruttissimo incidente di ieri, nell’eliminazione agli Europei di Monaco di Baviera, sui social ha voluto rialzare il morale di tutti i tifosi. “Provo a sorridere e provo a pensare ai grandi obiettivi che ho di fronte. Ho rotto la clavicola in tre punti e ho avuto un trauma cranico. Tornerò presto. Grazie a tutti per i vostri messaggi”. Anche ilmedico però è in costanteriportato dalla Federciclismo: “C’è progressivo recupero del trauma cranico commotivo. Lo staff medico della Nazionale, di concerto con l’atleta, la famiglia e il team (Trek-Segafredo), sta organizzando il rientro diin Italia per sottoporsi all’intervento chirurgico di sintesi della frattura della ...

