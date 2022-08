Spalletti: «La cosa più difficile sarà ricreare le dinamiche di spogliatoio» (Di sabato 13 agosto 2022) Luciano Spalletti ha parlato nella prima conferenza del campionato. Il Napoli giocherà lunedì 15 agosto alle 18.30 a Verona. cosa si può dire ad una piazza così disorientata? “Che faremo del nostro meglio sin da subito e che sono convinto che faremo reinnamorare i tifosi, come accaduto lo scorso anno” È una scommessa anche per uno come lei che spesso è stato innovatore? “Sì, è una responsabilità che mi stimola tantissimo. Naturalmente serve un po’ di sostegno da parte di città e società, le cose più difficili sono quelle delle dinamiche di spogliatoio, sono cambiate quando fai a meno di Ghoulam, Ospina, Mertens e Insigne… oltre alle dinamiche di gioco ci sono quelle di carattere e dobbiamo ricreare quelle lì. Io non ho timore di niente, la squadra che scenderà in campo a Verona eccetto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Lucianoha parlato nella prima conferenza del campionato. Il Napoli giocherà lunedì 15 agosto alle 18.30 a Verona.si può dire ad una piazza così disorientata? “Che faremo del nostro meglio sin da subito e che sono convinto che faremo reinnamorare i tifosi, come accaduto lo scorso anno” È una scommessa anche per uno come lei che spesso è stato innovatore? “Sì, è una responsabilità che mi stimola tantissimo. Naturalmente serve un po’ di sostegno da parte di città e società, le cose più difficili sono quelle delledi, sono cambiate quando fai a meno di Ghoulam, Ospina, Mertens e Insigne… oltre alledi gioco ci sono quelle di carattere e dobbiamoquelle lì. Io non ho timore di niente, la squadra che scenderà in campo a Verona eccetto ...

