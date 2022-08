Sfattoria degli Ultimi, il Tar accetta la sospensiva: udienza fissata a settembre (Di sabato 13 agosto 2022) Gli animali della Sfattoria degli Ultimi di via Arcore a Roma possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. La loro condanna a morte, che sembrava imminente, è stata sospesa. Tutto è rimandato, infatti, al 14 settembre, giorno in cui il Tar del Lazio ha fissato l’udienza, impedendo di fatto alla Asl di accedere alla Sfattoria fino a quella data. E’ proprio il Tar, che ieri aveva rigettato il ricorso presentato contro l’abbattimento dei 130 suidi ospitati nel rifugio, adesso ha fatto marcia indietro. accettata la sospensiva Ma attenzione: questo non significa che gli animali non verranno abbattuti, ma solo che la sospensiva richiesta dai gestori del rifugio e dagli animalisti è stata accettata. Questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) Gli animali delladi via Arcore a Roma possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. La loro condanna a morte, che sembrava imminente, è stata sospesa. Tutto è rimandato, infatti, al 14, giorno in cui il Tar del Lazio ha fissato l’, impedendo di fatto alla Asl di accedere allafino a quella data. E’ proprio il Tar, che ieri aveva rigettato il ricorso presentato contro l’abbattimento dei 130 suidi ospitati nel rifugio, adesso ha fatto marcia indietro.ta laMa attenzione: questo non significa che gli animali non verranno abbattuti, ma solo che larichiesta dai gestori del rifugio e dagli animalisti è statata. Questo ...

enpaonlus : Sfattoria degli ultimi: TAR accoglie richiesta di sospensiva e detta le prescrizioni - repubblica : Roma, il Tar sospende l'abbattimento degli animali della Sfattoria. I volontari erano in sciopero della fame - LaStampa : Roma, nella Sfattoria degli Ultimi: 'Arrivi da ogni parte d'Italia per salvare gli animali' @fulviocerutti @lazampa - wolfereticinka1 : RT @ilham_menin: Pioggia, temporali, freddo assurdo a La Sfattoria Degli Ultimi, ma da qui non ci si muove. Nessun politico (di qualsiasi s… - p_naska2 : RT @glfelicetti: Vittoria della Sfattoria degli Ultimi, accolto il secondo ricorso al TAR! Il 14 settembre ci sarà l'udienza di merito. Un… -