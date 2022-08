Perderà un occhio Salman Rushdie | in gravi condizioni Media iraniani celebrano accoltellatore

(Di sabato 13 agosto 2022) - Respira con l'aiuto delle macchine e haferite al fegato. Il 24enne di origini libanesi con simpatie per il regime iraniano indagato per tentato omicidio di secondo grado e aggressione

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo brac… - ParliamoDiNews : Salman Rushdie, come sta/ `Perderà occhio, nervi braccio recisi e danni a fegato` #salman #rushdie #sta/ #perderà… - rpalazzolo : RT @HSkelsen: Salman #Rushdie probabilmente perderà un occhio, gli sono stati recisi dei nervi a un braccio e ha subito danni al fegato. Lo… - Vera52834961 : RT @HSkelsen: Salman #Rushdie probabilmente perderà un occhio, gli sono stati recisi dei nervi a un braccio e ha subito danni al fegato. Lo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo braccio so… -

- Respira con l'aiuto delle macchine e ha gravi ferite al fegato. Il 24enne di origini libanesi con simpatie per il regime iraniano indagato per tentato omicidio di secondo grado e aggressione"Probabilmenteun, i nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato ferito e danneggiato", ha detto al New York Times. L'aggressore sarebbe filo - iraniano. "...