Nuoto, è un’Italia da record a Roma: già 7 ori in corsia, record assoluto! E mancano ancora tante carte… (Di sabato 13 agosto 2022) I giorni di gare sono solo tre e l’ItalNuoto a questi Europei 2022 di Roma ha già stabilito un nuovo primato alla voce oro vinti. Grazie ai centri di Gregorio Paltrinieri e di Benedetta Pilato, negli 800 stile libero uomini e nei 100 rana donne, la quota dei metalli pregiati è salita a 7, cosa mai accaduta nelle edizioni precedenti, citando i sei ori di Debrecen 2012 e di Glasgow 2018. L’attuale bilancio è davvero incredibile e solo per la specialità in corsie ci sono 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Di seguito tutti i dati attuali (fonte: FIN): MEDAGLIERE ITALIA (7-4-3) ORO Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’10”60 11/08 ORO Margherita Panziera nei 200 dorso in 2’07”13 12/08 ORO Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22”89 12/08 ORO Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 58”26 12/08 ORO Simona Quadrella negli 800 stile libero in 8’20”54 12/08 ORO Benedetta Pilato ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) I giorni di gare sono solo tre e l’Itala questi Europei 2022 diha già stabilito un nuovo primato alla voce oro vinti. Grazie ai centri di Gregorio Paltrinieri e di Benedetta Pilato, negli 800 stile libero uomini e nei 100 rana donne, la quota dei metalli pregiati è salita a 7, cosa mai accaduta nelle edizioni precedenti, citando i sei ori di Debrecen 2012 e di Glasgow 2018. L’attuale bilancio è davvero incredibile e solo per la specialità in corsie ci sono 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Di seguito tutti i dati attuali (fonte: FIN): MEDAGLIERE ITALIA (7-4-3) ORO Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’10”60 11/08 ORO Margherita Panziera nei 200 dorso in 2’07”13 12/08 ORO Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22”89 12/08 ORO Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 58”26 12/08 ORO Simona Quadrella negli 800 stile libero in 8’20”54 12/08 ORO Benedetta Pilato ...

