marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - orizzontescuola : Docente esperto, i presidi bocciano l’idea: “Bene valorizzare i più meritevoli, ma così non basta” - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Docente esperto….? Pensavo già di esserlo dopo venti anni di insegnamento e riconoscimento da parte di colleghi e stud… - orizzontescuola : Docente esperto….? Pensavo già di esserlo dopo venti anni di insegnamento e riconoscimento da parte di colleghi e s… - marisamoles : @sebascuffari @MilaSpicola @orporick @gloquenzi @alexbarbera @ProfPBianchi @MariuzzoAndrea @DavidDelCarlo… -

...Laura Sauro " Funzionaria UE esperta in diritto finanziario europeo Giuseppe Di Chiara "di ... Cefalù e Caltavuturo Emiliano Farinella " Funzionario EU,digital transformation and ...Una classePer il decreto Aiuti bis (As 2685), Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è prevista un’approvazione urgente, ma il Senato va in ferie il 10 agosto; si sa che è stato assegnato alle commissioni riunite ..." Martedì 16 agosto ricorre il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei due Bronzi di Riace, custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria diretto da Carmelo Malacrino e annover ...