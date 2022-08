Blanco lo scopre da Tik Tok | Rifiuto categorico | proposta di lavoro inaccettabile

Leggi su direttanews

(Di sabato 13 agosto 2022) Buone notizie per il cantanteche può tirare un sospiro di sollievo dopo l’ultimo clamoroso retroscena sulla sua vita privata Il cantante(Foto ANSA)Periodo intenso e ricco di emozioni per il cantanteche dal punto di vista professionale ha messo a segno tutta una serie di successi. Le sue canzoni sono delle vere e proprie hit ed i suoi concerti sono spesso sold-out. Inoltre nel corso di questo 2022 ha prima conquistato il successo al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood e poi ha preso parte agli Eurovision Song Contest. Un momento per lui quindi magico per quanto riguarda la sfera lavorativa. Lo stesso non si può dire per il suo privato visto quanto accaduto nell’ultimo periodo. In particolare a fare molto rumore è stato un video in cui si vede l’artista baciare una ragazza diversa da Giulia Lisioli. Una ...