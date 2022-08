10 miliardi per la scuola: aumento degli stipendi agli insegnanti, edilizia scolastica sostenibile, libri, mense e trasporti pubblici gratis per gli studenti. Il programma del PD [BOZZA] (Di sabato 13 agosto 2022) “Conoscere è potere". Si chiama così la parte relativa all'istruzione delle linee programmatiche del Partito Democratico. L'articolo 10 miliardi per la scuola: aumento degli stipendi agli insegnanti, edilizia scolastica sostenibile, libri, mense e trasporti pubblici gratis per gli studenti. Il programma del PD BOZZA . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) “Conoscere è potere". Si chiama così la parte relativa all'istruzione delle lineetiche del Partito Democratico. L'articolo 10per laper gli. Ildel PD

BelpietroTweet : Enrico Letta promette aumenti da 300 euro, per un costo di 8 miliardi. Eppure il dicastero è sempre stato rosso e i… - GianniGirotto : IL PIU' GRANDE INGANNO MONDIALE: I SUSSIDI PUBBLICI ALLE FONTI FOSSILI ammontano ultimi 3 anni, a $18mila miliardi.… - BelpietroTweet : A ridosso del voto, Bruxelles annuncia un nuovo accordo per redistribuire gli africani e 8 miliardi ai Paesi d’orig… - umbertoraineri : RT @AlbertoSomma4: Non solo il governo stanzia 7 miliardi per le armi, ma lo fa a camere sciolte, nel silenzio generale e all'ombra della c… - orizzontescuola : 10 miliardi per la scuola: aumento degli stipendi agli insegnanti, edilizia scolastica sostenibile, libri, mense e… -