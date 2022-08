Venti di guerra in Estremo Oriente: così si prepara il conflitto tra Usa e Cina (Di venerdì 12 agosto 2022) La visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi e la risposta militare cinese hanno evidenziato la gravità dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, giunti ai loro minimi storici. Pechino ha innalzato il livello di escalation per lo Stretto stabilendo un nuovo status quo delle operazioni militari rappresentato sia dai tiri missilistici, sia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 12 agosto 2022) La visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi e la risposta militare cinese hanno evidenziato la gravità dei rapporti tra Stati Uniti e, giunti ai loro minimi storici. Pechino ha innalzato il livello di escalation per lo Stretto stabilendo un nuovo status quo delle operazioni militari rappresentato sia dai tiri missilistici, sia InsideOver.

