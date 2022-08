“Torno subito”, la straordinaria auto-ironia di Bebe Vio in spiaggia (Di venerdì 12 agosto 2022) È sempre stata una campionessa. Non solo a livello umano e sportivo, ma anche per quel che riguarda l’auto-ironia. Perché Bebe Vio ha sempre affrontato quegli ostacoli che la vita le ha messo sul suo sentiero con il sorriso, anche per aiutare gli altri ad accettarsi per come sono e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità. E così una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram è diventata virale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Maria Vio Grandis (@Bebe vio) Bebe Vio e la foto in spiaggia “Vado a farmi un tuffo, Torno subito!” “Io vado a farmi un tuffo. Torno subito!”, recita il post che accompagna la fotografia delle sue ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) È sempre stata una campionessa. Non solo a livello umano e sportivo, ma anche per quel che riguarda l’. PerchéVio ha sempre affrontato quegli ostacoli che la vita le ha messo sul suo sentiero con il sorriso, anche per aiutare gli altri ad accettarsi per come sono e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità. E così una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram è diventata virale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Maria Vio Grandis (@vio)Vio e la foto in“Vado a farmi un tuffo,!” “Io vado a farmi un tuffo.!”, recita il post che accompagna la fotografia delle sue ...

