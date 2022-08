Simbolo Fratelli d' Italia | qual è il significato Continua la guerra a Giorgia Meloni

(Di venerdì 12 agosto 2022) Come al solito, grande specialità della sinistra è voler disegnare il centrodestra a proprio piacimento. E così Repubblica impronta un mini congresso sulla fiamma neldid', tenuto, ovviamente, da esponenti del centrosinistra. Punto di partenza sono le dichiarazioni con cuiha definitivamente e inequivocabilmente (perché a quanto pare il fattore anagrafico non era sufficiente) esclusosiasi legame con l'eredità storica del fascismo. Ovviamente, l'areopago progressista sentenzia un 5 in pagella. “Se fosse stato fattoche settimana prima sarebbe stato più credibile”, pontifica Andrea Orlando, “e se si superasse la fiamma tricolore sarebbe meglio”. Elly Schlein, vice presidente della giunta regionale in Emilia Romagna, ...

Sono oltre 20 i simboli già resi noti: per il centrodestra i tre partiti principali Forza Italia, Lega ed'Italia, con ognuno il suo, e Noi Moderati, che fonde in se' 'Noi con l'...Il documento comune, sottoscritto dai leader did'Italia Giorgia Meloni, Lega Matteo ... Il Partito Democratico ha invece già presentato le candidature e ildella lista unitaria mentre ...Dovranno essere inseriti i simboli delle liste da depositare alla Regione in vista ... e liti su nomi che continuano a spuntare come i funghi. No alla Prestigiacomo da Fratelli d'Italia Ieri attorno ...