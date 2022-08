Roma entra nella rete della p.a. anti discriminazioni (Di venerdì 12 agosto 2022) La Giunta Capitolina ha approvato la delibera che formalizza l’adesione di Roma Capitale alla rete RE.A.DY (rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’ identità di genere), di cui era stata tra le città promotrici fin dal 2006. L’obiettivo della rete è la collaborazione fra enti locali ed altre istituzioni per individuare e diffondere culture e politiche inclusive delle differenze e sviluppare azioni di contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+. “Quello di oggi è un atto amministrativo, previsto dal regolamento della rete, a cui Roma Capitale non aveva ancora dato seguito in questi anni. Con ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 12 agosto 2022) La Giunta Capitolina ha approvato la delibera che formalizza l’adesione diCapitale allaRE.A.DY (Nazionale delle Pubbliche Amministrazionibasate sull’orientamento sessuale e sull’ identità di genere), di cui era stata tra le città promotrici fin dal 2006. L’obiettivoè la collaborazione fra enti locali ed altre istituzioni per individuare e diffondere culture e politiche inclusive delle differenze e sviluppare azioni di contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+. “Quello di oggi è un atto amministrativo, previsto dal regolamento, a cuiCapitale non aveva ancora dato seguito in questi anni. Con ...

