Napoli 2022, odissea al Beverello (Di venerdì 12 agosto 2022) Il fatto è questo. Il malcapitato motociclista che dovesse recarsi al Molo Beverello da dove partono gli aliscafi che da Napoli portano a Procida Ischia e Capri si accorgerebbe che il parcheggio per le due ruote non esiste più. Cancellato dall’ultima ristrutturazione dell’area che per quanto sottoposta a sistemazioni di vario tipo non è mai sufficientemente capace di contenere e organizzare il flusso dei turisti che d’estate è davvero imponente. Il malcapitato motociclista che dovesse rivolgersi alle strutture per il parcheggio delle auto chiedendo asilo (a pagamento) per il proprio mezzo si troverebbe di fronte a un rifiuto. Quelle strutture sono adibite al ricovero delle sole quattro ruote e dunque niente da fare. Il malcapitato motociclista non può fare altro che tornarsene da dove è venuto o cercare un posto non autorizzato facendo attenzione a non ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Il fatto è questo. Il malcapitato motociclista che dovesse recarsi al Moloda dove partono gli aliscafi che daportano a Procida Ischia e Capri si accorgerebbe che il parcheggio per le due ruote non esiste più. Cancellato dall’ultima ristrutturazione dell’area che per quanto sottoposta a sistemazioni di vario tipo non è mai sufficientemente capace di contenere e organizzare il flusso dei turisti che d’estate è davvero imponente. Il malcapitato motociclista che dovesse rivolgersi alle strutture per il parcheggio delle auto chiedendo asilo (a pagamento) per il proprio mezzo si troverebbe di fronte a un rifiuto. Quelle strutture sono adibite al ricovero delle sole quattro ruote e dunque niente da fare. Il malcapitato motociclista non può fare altro che tornarsene da dove è venuto o cercare un posto non autorizzato facendo attenzione a non ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la porta si avvicina #KeylorNavas del @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, pronto un nuovo rilancio per al @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Napoli, da #Raspadori e #Petagna fino a #FabianRuiz e #Navas: le ultime - AlanPanassiti : Un calcio che non c'è più....#garella Ci ha lasciato. Grande personaggio - SportdelSud : ???? Il #Napoli vuole chiudere la trattativa con il #Sassuolo per Giacomo #Raspadori. Luciano #Spalletti sta spingen… -