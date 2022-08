Milan, Pioli: “Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato nella prima conferenza stampa della stagione di Serie A, alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “È un Milan forte, poi sarà il campo a dire se migliore dell’anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della passata stagione e questo mi fa sempre pensare in positivo. Poi, sono convinto che nessuno di noi, io compreso, abbia raggiunto il massimo livello. C’è voglia di iniziare bene il campionato. Come stanno Origi e Giroud? “I nuovi acquisti mi stanno dando sensazioni positive, abbiamo potenziato il reparto offensivo non avendo Ibrahimovic. Sono tutti disponibili per domani, tranne Tonali che ha un affaticamento che sta evolvendo in maniera positiva. Origi mi sta facendo vedere le caratteristiche di un centravanti completo: sa dialogare con ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Il tecnico del, Stefano, ha parlato nella prima conferenza stampa della stagione di Serie A, alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “È unforte, poi sarà il campo a dire se migliore dell’anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della passata stagione e questo mi fa sempre pensare in positivo. Poi, sono convinto che nessuno di noi, io compreso, abbia raggiunto il massimo livello. C’è voglia di iniziare bene il campionato. Come stanno Origi e Giroud? “I nuovi acquisti mi stanno dando sensazioni positive, abbiamo potenziato il reparto offensivo non avendo Ibrahimovic. Sono tutti disponibili per domani, tranne Tonali che ha un affaticamento che sta evolvendo in maniera positiva. Origi mi sta facendo vedere le caratteristiche di un centravanti completo: sa dialogare con ...

Gazzetta_it : Fantasia, assist e tecnica: il Milan si gode il gioiellino Cuenca. E Pioli lo prova già... - lucabianchin7 : Tracce di #Milan 2022-23 dall'incontro con #Pioli di oggi in @Gazzetta_it: ?? #DeKetelaere è stato preso anche e s… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “È un #Milan forte, nessuno di noi me compreso ha raggiunto il suo massimo livello” - MilanSpazio : LIVE – Pioli: “Trequarti? Ho già deciso chi giocherà!” -