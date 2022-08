Milan | CdS | “Le idee giovani della squadra rossonera”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 12 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS ilè alla ricerca del centrocampista e ad oggi ci sono tutti i nuovi nomi per mercato rossonero. “Maldini e Massara dopo che Renato Sanches si è accasato al Psg hanno spostato il mirino su profiliin mediana, e infatti continua ad essere seguito con grande interesse Raphael Onyedika, 21enne del Midtjylland, molto più di Lokonga dell’Arsenal. Il nigeriano piace per la capacità di fare da scudo alla difesa grazie ad un continuo pressing sul portatore di palla avversaria. Persiste anche il nome di Jean Onana, 22 anni, camerunense del Bordeaux. Dopo Ferragosto è possibile che i direttori dell’area sportiva accelerino sul mediano per dare a Pioli una soluzione in più, mentre in difesa continua ad essere favorito Abdou Diallo del Psg ma va studiata al meglio la formula con i parigini. In uscita ...