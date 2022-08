Le regole di bon ton per Ferragosto (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si è mai capito se sia da considerarsi festa comandata o meno. Ma, a tutti gli effetti Ferragosto, con i suoi riti e le abbuffate che di solito li anticipano o li precedono, viene, a tutti gli effetti, considerata tale. E come tale ha le sue regole di bon ton. L’origine è antichissima. Si parla del 18 Avanti Cristo, quando il 15 agosto in realtà chiudeva, seguendo anche un po’ i ritmi di stagione, quella doppietta di settimane dove il caldo era tale che veniva ritenuto lecito non lavorare troppo. L’origine stessa del termine la dice lunga: Ferragosto traduce le ferie di Augusto, per i latinisti, o per quelli che si vantano di avere fatto il classico, Feriae Augusti. Talmente legittime da essere anche benedette da un imperatore romano, insomma. E siccome gli antichi romani sapevano come godersela, in occasione di queste festività ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si è mai capito se sia da considerarsi festa comandata o meno. Ma, a tutti gli effetti, con i suoi riti e le abbuffate che di solito li anticipano o li precedono, viene, a tutti gli effetti, considerata tale. E come tale ha le suedi bon ton. L’origine è antichissima. Si parla del 18 Avanti Cristo, quando il 15 agosto in realtà chiudeva, seguendo anche un po’ i ritmi di stagione, quella doppietta di settimane dove il caldo era tale che veniva ritenuto lecito non lavorare troppo. L’origine stessa del termine la dice lunga:traduce le ferie di Augusto, per i latinisti, o per quelli che si vantano di avere fatto il classico, Feriae Augusti. Talmente legittime da essere anche benedette da un imperatore romano, insomma. E siccome gli antichi romani sapevano come godersela, in occasione di queste festività ...

