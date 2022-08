Lancia sassi in A1,accusa di attentato a sicurezza dei trasporti (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono tre i reati che verranno contestati al 22enne che stamattina si è reso responsabile di lancio di oggetti in A1: attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio , ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono tre i reati che verranno contestati al 22enne che stamattina si è reso responsabile di lancio di oggetti in A1:alladei, interruzione di pubblico servizio , ...

