Juve Depay, frenata improvvisa nella trattativa: le ultime (Di venerdì 12 agosto 2022) La trattativa tra la Juventus e Depay sembra essersi improvvisamente frenata: i bianconeri vogliono attendere sviluppi in casa Barcellona La trattativa tra la Juventus e Depay sembra essersi improvvisamente frenata: i bianconeri vogliono attendere sviluppi in casa Barcellona. Una sorta di pausa di riflessione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La strategia dei bianconeri non cambia e anzi potrebbe variare su altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Latra lantus esembra essersimente: i bianconeri vogliono attendere sviluppi in casa Barcellona Latra lantus esembra essersimente: i bianconeri vogliono attendere sviluppi in casa Barcellona. Una sorta di pausa di riflessione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La strategia dei bianconeri non cambia e anzi potrebbe variare su altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Juve, ecco le alternative a Depay: offerto Icardi, no di Allegri - MarcoGuidi13 : Buone notizie anche dalla #Continassa: #Cuadrado si è allenato regolarmente, #McKennie già parzialmente con il grup… - _Morik92_ : Intesa #Juve-#Depay per un biennale da 5mln. I bianconeri, che hanno fretta di chiudere l'operazione, attendono con… - Pier88drughi : @Stupunin @EdoardoMecca1 A me non mi vedi di sicuro perché ho 7 anni di diffida per un credo Te sarai un pinguino… - RayEldiabloz : #Depay alla Juve per me è bello che saltato, e se Aubameyang va al Chelsea potrebbe anche restare al Barcellona -