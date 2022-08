Gazzetta – Torino, Juric: “Sono contento dei nuovi arrivi, costruiremo un Toro forte” (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 12:02:39 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: L’allenatore granata torna a parlare: “La lite con Vagnati? Finalmente ho visto un Davide che vuole lottare” Dal nostro inviato Mario Pagliara 12 agosto– Torino Ha rotto un lungo silenzio. L’ultima volta che Ivan Juric si è seduto in conferenza stampa salutava il precedente campionato, alla fine della sfida casalinga contro la Roma. Adesso sta per ripartire una nuova avventura, Juric si ripresenta dopo aver attraversato un ritiro molto nervoso, un buon debutto in Coppa Italia, una prima in campionato alle porte (domani a Monza) e quattro acquisti arrivati negli ultimi dieci giorni (Lazaro, Ilkhan, Miranchuk, Vlasic). È molto sereno, il tecnico granata, si concede anche diverse battute (“A maggio avevo detto ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 12:02:39 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: L’allenatore granata torna a parlare: “La lite con Vagnati? Finalmente ho visto un Davide che vuole lottare” Dal nostro inviato Mario Pagliara 12 agosto–Ha rotto un lungo silenzio. L’ultima volta che Ivansi è seduto in conferenza stampa salutava il precedente campionato, alla fine della sfida casalinga contro la Roma. Adesso sta per ripartire una nuova avventura,si ripresenta dopo aver attraversato un ritiro molto nervoso, un buon debutto in Coppa Italia, una prima in campionato alle porte (domani a Monza) e quattro acquisti arrivati negli ultimi dieci giorni (Lazaro, Ilkhan, Miranchuk, Vlasic). È molto sereno, il tecnico granata, si concede anche diverse battute (“A maggio avevo detto ...

