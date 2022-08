Calenda: 'Io e Renzi contro il caos. Seggi a metà, il mio nome nel simbolo' (Di venerdì 12 agosto 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono sentiti al telefono 'milioni di volte'. E assieme agli sherpa hanno lavorato ad affinare il logo del Terzo Polo , ad abbozzare il programma. 'Non c'è stato un ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Carloe Matteosi sono sentiti al telefono 'milioni di volte'. E assieme agli sherpa hanno lavorato ad affinare il logo del Terzo Polo , ad abbozzare il programma. 'Non c'è stato un ...

GiuseppeConteIT : Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di R… - fattoquotidiano : Quando Calenda disse ad Accordi&Disaccordi: “Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte. Ecco cosa mi f… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - CandidoMarcoval : @elenabonetti Il terzo polo #calenda #renzi #pizzarotti spiegato quasi 70 anni fa - Riccardo055 : RT @AUniversale: @CarloCalenda @matteorenzi @ItaliaViva @Azione_it 'Non farò politica con Renzi. Il suo modo di fare politica mi fa orrore'… -