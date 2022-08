Xiaomi MIX Fold 2 è ufficiale con Snapdragon 8+ Gen 1 e fotocamera Leica

(Di giovedì 11 agosto 2022)svela in viail nuovoMIX2, ecco le specifiche tecniche complete del nuovo pieghevole L'articolo proviene da TuttoAndroid.

miui_ita : Xiaomi MIX Fold 2 ufficiale: super sottile, super flessibile e super potente - fainformazione : Xiaomi 12 Ultra: ufficiale lo stato dell’arte dei cameraphone Dopo un lungo preambolo, Xiaomi ha presentato un nuo… - fainfoscienza : Xiaomi 12 Ultra: ufficiale lo stato dell’arte dei cameraphone Dopo un lungo preambolo, Xiaomi ha presentato un nuo… - GentaGame : Xiaomi Mix Fold2?Leica certified? - 83napolano : RT @CeotechI: Xiaomi MIX Fold 2, svelati dettagli chiave e prezzi #120Hz #4500mAh #5G #67W #Amoled #Android12 #Flagship #FoldablePhone #Gad… -

Fold 2: specifiche tecniche .ha preso il modello precedente, ovvero il MiFold del 2021, e lo ha sottoposto ad una pesante cura dimagrante : il modello 2022, infatti, è molto ...Fold 2 sarà lanciato tra poche ore: come di consueto, il marketing die i leaker hanno svelato una serie di dettagli sullo smartphone, tra cui una curiosità veramente interessante. A ...Xiaomi MIX Fold 2 è il pieghevole di seconda generazione del brand. Non solo è più sottile di tutti, ma anche tecnologicamente avanzato.Dopo un lungo preambolo, Xiaomi ha presentato un nuovo smartphone pieghevole, rappresentato dal nuovo Mix Fold 2, con l'ultimo processore top gamma di Qualcomm e una prestigiosa collaborazione per la ...