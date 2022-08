' Xavi blinda Aubameyang al Barcellona' Depay verso la Juve?

(Di giovedì 11 agosto 2022)Pierre Emerickal, spingendo così Memphissempre più vicino allantus . Secondo As , il tecnico dei blaugrana ha chiuso la porta ad una partenza dell'...

Corriere dello Sport

Pierre Emerick Aubameyang al Barcellona , spingendo così Memphis Depay sempre più vicino alla Juventus . Secondo As , il tecnico dei blaugrana ha chiuso la porta ad una partenza dell'...ESPERIMENTI Con la qualificazione alla prossima Champions già blindata,ne approfitta per fare esperimenti tattici. Da qui il 4 - 2 - 3 - 1 proposto dall'inizio contro i galiziani, con Gavi e ... Calciomercato Cagliari, Millico e Dossena gli ultimi colpi Xavi blinda Pierre Emerick Aubameyang al Barcellona, spingendo così Memphis Depay sempre più vicino alla Juventus. Secondo As, il tecnico dei blaugrana ha chiuso la porta ad una partenza dell'attaccan ...