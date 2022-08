Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Scuola priorità, investire 10 miliardi in 5 anni” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le Elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la Scuola, con il piano ‘Conoscere è potere’, con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni. Quando si parla di ‘democrazia a rischio’ ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l’Italia, oggi è la Scuola”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico Letta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) “Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per ledel 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la, con il piano ‘Conoscere è potere’, con cui vogliamo10di euro in 5. Quando si parla di ‘democrazia a rischio’ ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l’Italia, oggi è la”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - sole24ore : ?? #McDonald’s ha dichiarato che inizierà a riaprire gradualmente alcuni ristoranti nella capitale, #Kiev e nell’… - fanpage : 'Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per #Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di… - mikid67 : Ucraina ultime notizie. Da Paesi donatori almeno 1,5 miliardi di euro. Energia, Scholz spinge per gasdotto da Porto… - umbriajournal_ : Spoleto, messa in sicurezza mura urbiche Piazza della Vittoria -