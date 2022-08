Ora la Canon produrrà anche dei Transformers: ecco le prime EOS che si trasformano in Optimus Prime o Reflector (Di giovedì 11 agosto 2022) La Canon e la Takara TOMY insieme per realizzare un prodotto unico nel suo genere: una serie di action figures a tema Transformers, ovvero camere Canon nei modelli di Optimus Prime e Reflector che si trasformano nei popolari robot. Scopriamo i dettagli. Canon annuncia la collaborazione con la Takara TOMY per la serie di action figures a tema Transformers – ComputerMagazine.itGli appassionati del genere andranno senz’altro in visibilio. O meglio dire: dei generi. Perché in questo caso si combinano due simboli di eccellenza nei rispettivi settori, ovvero le macchine fotografiche Canon EOS R5, nei modelli di Optimus Prime e Reflector, ed ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Lae la Takara TOMY insieme per realizzare un prodotto unico nel suo genere: una serie di action figures a tema, ovvero camerenei modelli diche sinei popolari robot. Scopriamo i dettagli.annuncia la collaborazione con la Takara TOMY per la serie di action figures a tema– ComputerMagazine.itGli appassionati del genere andranno senz’altro in visibilio. O meglio dire: dei generi. Perché in questo caso si combinano due simboli di eccellenza nei rispettivi settori, ovvero le macchine fotograficheEOS R5, nei modelli di, ed ...

