Milan | Capello | “Rossoneri già al completo | ma non sono i favoriti”

PianetaMilan : @acmilan, #Capello: “Rossoneri già al completo, ma non sono i favoriti” #scudetto #SerieA #ACMilan #Milan… - lacittanews : A due giorni dalla grande ripartenza del campionato, Stefano Pioli si trova nella scomoda posizione di favorito.… - 22jctraveler : @giobia76 @officialmaz Sono sempre valutazioni personali non c'e' una verita' assoluta. Capello col Milan fece la s… - Luxgraph : Pioli insegue Capello, l’unico tecnico capace del bis al Milan - Frances54325203 : RT @Mae697: @EmanueleBottoni Tutto vero Mr, certo sarebbe anche bello avere campioni funzionali. Il Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti e… -

Commenta per primo Fabiodice la sua sulla lotta scudetto in una intervista concessa a il Mattino: 'Inter sempre un passo in avanti. Roma emi sembrano già al completo ed è un vantaggio. La Juve vive con l'...vede avantie Roma, lei condivide 'Alla fine tutti i ragionamenti, anche approfonditi, vedranno le proprie risposte sul campo. Vedremo quanto valgono i gol presi dalle spagnole da ...Se con i rossoneri centrasse il secondo scudetto consecutivo, entrerebbe nella storia. E strapperebbe la seconda stella all’Inter ...L'impresa dello scorso anno lo ha già fatto entrare nella storia del Milan, ma Stefano Pioli, che in due anni e mezzo ha portato il Diavolo dalla disfatta di Bergamo al tricolore, non ...