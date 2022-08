Letizia di Spagna in crisi di mezza età? A Palma di Maiorca fa l’eterna ragazzina (Di giovedì 11 agosto 2022) L’anno prossimo compirà 50 anni. Intanto, però, Letizia di Spagna esorcizza il tempo che passa a colpi di look e atteggiamenti adolescenziali. Hanno fatto il giro del mondo le foto della regina a Palma di Maiorca, qualche giorno fa, a braccetto con la suocera e con le gambe (poco) coperte. Ieri un’altra uscita a sorpresa, con l’ex giornalista a spasso per Las Palmas insieme a tutta la famiglia, mimetizzata tra le figlie. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Letizia DI Spagna Letizia di Spagna, a destra, con il marito Felipe e le figlie a Las Palmas il 10 agosto (foto: Ansa) Letizia di Spagna: l’uscita a sorpresa con Felipe e le figlie Come da tradizione, i Reali spagnoli sono soliti ... Leggi su amica (Di giovedì 11 agosto 2022) L’anno prossimo compirà 50 anni. Intanto, però,diesorcizza il tempo che passa a colpi di look e atteggiamenti adolescenziali. Hanno fatto il giro del mondo le foto della regina adi, qualche giorno fa, a braccetto con la suocera e con le gambe (poco) coperte. Ieri un’altra uscita a sorpresa, con l’ex giornalista a spasso per Lass insieme a tutta la famiglia, mimetizzata tra le figlie. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdi, a destra, con il marito Felipe e le figlie a Lass il 10 agosto (foto: Ansa)di: l’uscita a sorpresa con Felipe e le figlie Come da tradizione, i Reali spagnoli sono soliti ...

ParliamoDiNews : Letizia di Spagna passeggia con un vestito di Zara: il look è un successo #Gossipitaliano #gossipUSA… - infoitcultura : Letizia di Spagna, regina in minigonna: in vacanza sembra la sorella maggiore di Leonor e Sofia - infoitcultura : Letizia di Spagna, regina in pantaloncini: in vacanza si rilassa con shorts e ciabattine - redazionerumors : La regina di Spagna è stata immortalata durante un'uscita insieme alle figlie e la suocera per le vie di Maiorca: g… - RegalinoV : Letizia di Spagna mostra le gambe con un mini dress che fa tendenza: ecco gli scatti -