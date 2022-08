Le foto degli 8 aerei russi distrutti nel misterioso attacco alla base di Saky in Crimea (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono almeno otto gli aerei da guerra della russia danneggiati nell’attacco alla base aerea di Saky in Crimea di due giorni fa. A mostrarli sono le immagini satellitari dell’operatore privato Planet Labs. Si tratta della prima conferma indipendente dei danni alla base a 160 chilometri dalla prima linea. Kiev ha negato responsabilità nell’attacco. Mosca ha parlato di esplosioni di munizioni in un’area di stoccaggio presso la struttura. Le immagini rilasciate da Planet Labs mostrano vaste aree di terra bruciata e danni alla pista accanto ai resti carbonizzati di aerei militari. Le foto riprese dall’operatore satellitare intorno alle 8,00 del 9 agosto – ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono almeno otto glida guerra dellaa danneggiati nell’aerea diindi due giorni fa. A mostrarli sono le immagini satellitari dell’operatore privato Planet Labs. Si tratta della prima conferma indipendente dei dannia 160 chilometri dprima linea. Kiev ha negato responsabilità nell’. Mosca ha parlato di esplosioni di munizioni in un’area di stoccaggio presso la struttura. Le immagini rilasciate da Planet Labs mostrano vaste aree di terra bruciata e dannipista accanto ai resti carbonizzati dimilitari. Leriprese dall’operatore satellitare intorno alle 8,00 del 9 agosto – ...

