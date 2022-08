(Di giovedì 11 agosto 2022) «La sua assenza lo scorso fine settimana è stata legata a una scelta sportiva. Volevo restringere ulteriormente il gruppo. Non conosco i suoi desideri. Il club sta lavorando per trovare la migliore soluzione possibile. Ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni, penso che abbia bisogno di rimettersi in piedi. Nel suo interesse e in quello del Calcio e Finanza.

sportmediaset : Psg, Icardi fuori dalla prima squadra: rischia di giocare con i dilettanti #psg #icardi #esubero #dilettanti - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #Icardi esubero al #Psg: può finire tra i dilettanti - bbiancawhite : RT @CalcioFinanza: #Icardi esubero al #Psg: può finire tra i dilettanti - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Icardi esubero al Psg: può finire tra i dilettanti: «La sua assenza lo scorso fine settimana è… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: #Icardi esubero al #Psg: può finire tra i dilettanti -

Secondo quanto scrive il quotidiano "L'Equipe",potrebbe essere costretto a giocare le partite del fine settimana con la squadra dell'associazione Psg, in quinta divisione, tra i dilettanti . ...Non è un fatto di reparto affollato, semplicemente non c'è abbastanza fiducia sue lo ...la partenza di Kalimuendo (direzione Rennes) e si sofferma anche sui portieri e su un altro...«La sua assenza lo scorso fine settimana è stata legata a una scelta sportiva. Volevo restringere ulteriormente il gruppo. Non conosco i suoi desideri. Il club sta lavorando per trovare la migliore so ...Il tecnico dei parigini parla anche di Navas: 'Il numero 1 è Donnarumma' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Monza sarebbe felice di metterlo ...