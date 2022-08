**Elezioni: Renzi, 'Terzo Polo più grande dei destini personali, io darò una mano al Senato'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Il progetto del Terzo Polo è molto più grande dei singoli destini personali e io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al Senato) per dare una mano e farlo vincere". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l'Italia dai sovranisti e dai populisti. A testa alta, a viso aperto. Ci siamo riusciti con Draghi quando non ci credeva nessuno, riproviamoci adesso. Con il nostro sorriso, con la nostra generosità, con il nostro stile orgogliosamente controcorrente. L'Italia ha bisogno di noi per evitare l'incubo populista e tornare a sognare buona politica. Ci siamo, con tutto il nostro coraggio", spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Il progetto delè molto piùdei singolie io con impegno e tenacia sarò in campo (e in qualche circoscrizione al) per dare unae farlo vincere". Lo scrive Matteosu Facebook. "Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l'Italia dai sovranisti e dai populisti. A testa alta, a viso aperto. Ci siamo riusciti con Draghi quando non ci credeva nessuno, riproviamoci adesso. Con il nostro sorriso, con la nostra generosità, con il nostro stile orgogliosamente controcorrente. L'Italia ha bisogno di noi per evitare l'incubo populista e tornare a sognare buona politica. Ci siamo, con tutto il nostro coraggio", spiega il ...

carlosibilia : Certo che se #Renzi e #Calenda si alleassero non so che risultato avrebbero alle elezioni, ma di sicuro sarebbero l… - LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Elezioni 2022, Renzi-Calenda: accordo definito, a breve l'annuncio. #ANSA - BomprezziMarco : RT @lellalux: C'è l'accordo Azione-Italia viva. È nato il terzo polo Renzi e Calenda hanno trovato un'intesa sul programma e sui collegi pe… - infoitinterno : Elezioni: Renzi annuncia accordo con Calenda sui social -