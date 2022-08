Elezioni: Raggi, 'potevo candidarmi a parlamentarie, ecco perchè non l'ho fatto' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile. Del resto, nel 2021 mi sono potuta ricandidare proprio in virtù di queste due regole e sono attualmente in corso di secondo mandato". Lo scrive in un post su Facebook Virgina Raggi, per spiegare "il motivo della non candidatura alle parlamentarie". "Tre motivi irrinunciabili -sottolinea- mi hanno guidato. In primo luogo sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del Movimento 5 stelle che rispetto, se vieni eletto all'interno di un'istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove. Ma soprattutto, non ho mai nascosto la mia contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali e ad oggi non potrei dire con certezza quali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "Secondo le nostre regole interne, quella del doppio mandato e del mandato zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile. Del resto, nel 2021 mi sono potuta ricandidare proprio in virtù di queste due regole e sono attualmente in corso di secondo mandato". Lo scrive in un post su Facebook Virgina, per spiegare "il motivo della non candidatura alle". "Tre motivi irrinunciabili -sottolinea- mi hanno guidato. In primo luogo sono stata eletta in consiglio comunale e secondo un principio del Movimento 5 stelle che rispetto, se vieni eletto all'interno di un'istituzione, non mi sentirei a mio agio nel fare il salto altrove. Ma soprattutto, non ho mai nascosto la mia contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali e ad oggi non potrei dire con certezza quali ...

