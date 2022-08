Covid, 8.433 i nuovi contagi e 130 morti. Il tasso di positività al 15% (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 28.433 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 31.703. Le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Il tasso è al 15% in lieve calo rispetto a ieri. Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28, invariati rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.358, in lieve calo nelle ultimo 24 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono 28.433 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri iati erano stati 31.703. Le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Ilè al 15% in lieve calo rispetto a ieri. Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28, invariati rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.358, in lieve calo nelle ultimo 24 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

