Consigli per gli acquisti: big di Serie A, ecco cosa vi manca per colmare le lacune (Di giovedì 11 agosto 2022) La Serie A comincia, ma il calciomercato intanto va avanti fino al primo settembre: guardando le rose e i risultati delle amichevoli estive, è facile rendersi conto che tutte le big hanno dei vuoti abbastanza marchiani, difficili ma non impossibili da colmare proprio con gli ultimi guizzi di mercato. I campioni in carica del Milan hanno scelto, come spesso gli accade, bene e giovane, riuscendo nel colpo De Ketelaere che in Serie A può fare sfracelli. La rosa però ha un vuoto a centrocampo, dopo l’addio di Kessiè, abile nel fare da mediano e mezzala allo stesso tempo. L’idea Renato Sanches era perfetta per sostituirlo ma il portoghese ha scelto Parigi, ora si parla di Adli, da provare subito in quel ruolo, visto anche l’infortunio di Tonali. Un altro uomo però servirebbe. La Juventus era partita forte. Pogba e Di Maria presi subito per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) LaA comincia, ma il calciomercato intanto va avanti fino al primo settembre: guardando le rose e i risultati delle amichevoli estive, è facile rendersi conto che tutte le big hanno dei vuoti abbastanza marchiani, difficili ma non impossibili daproprio con gli ultimi guizzi di mercato. I campioni in carica del Milan hanno scelto, come spesso gli accade, bene e giovane, riuscendo nel colpo De Ketelaere che inA può fare sfracelli. La rosa però ha un vuoto a centrocampo, dopo l’addio di Kessiè, abile nel fare da mediano e mezzala allo stesso tempo. L’idea Renato Sanches era perfetta per sostituirlo ma il portoghese ha scelto Parigi, ora si parla di Adli, da provare subito in quel ruolo, visto anche l’infortunio di Tonali. Un altro uomo però servirebbe. La Juventus era partita forte. Pogba e Di Maria presi subito per ...

