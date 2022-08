Calciomercato Monza, si sblocca l’operazione: in arrivo l’attaccante (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriva il via libera del Napoli per far partire Petagna direzione Monza. A confermarlo è Gianluca Di Marzio tramite un tweet. Nelle scorse ore l’operazione aveva subito una brusca frenata, con De Laurentiis che aveva bloccato il giocatore in attesa di un accordo con il Verona per Simeone. l’attaccante italiano rischiava seriamente di restare a Napoli come vice Osimhen. Petagna Monza Napoli Nella giornata di oggi, però, è stato raggiunto un accordo verbale per il Cholito che dunque sblocca l’affare Petagna–Monza. l’attaccante degli azzurri è pronto a trasferirsi nelle prossime ore sotto la corte dei brianzoli e di mister Stroppa. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriva il via libera del Napoli per far partire Petagna direzione. A confermarlo è Gianluca Di Marzio tramite un tweet. Nelle scorse oreaveva subito una brusca frenata, con De Laurentiis che aveva bloccato il giocatore in attesa di un accordo con il Verona per Simeone.italiano rischiava seriamente di restare a Napoli come vice Osimhen. PetagnaNapoli Nella giornata di oggi, però, è stato raggiunto un accordo verbale per il Cholito che dunquel’affare Petagna–degli azzurri è pronto a trasferirsi nelle prossime ore sotto la corte dei brianzoli e di mister Stroppa. Alessio Nicolosi

