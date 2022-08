Calandrini (FdI): no a Letta, ci sono già troppe patrimoniali (Di giovedì 11 agosto 2022) Tasse. Calandrini (FdI): no alle idee di Letta, in Italia ci sono già fin troppe patrimoniali – “L’idea della sinistra – secondo Nicola Calandrini (nella foto) di FdI – è sempre la stessa, più tasse per tutti. La proposta di Letta di una patrimoniale per creare una dote da dare ai più giovani è ormai un evergreen, visto che se ne era già parlato nei mesi scorsi durante il governo Draghi. Fratelli d’Italia si era opposta prima e si oppone anche ora, perché la verità è che in Italia di patrimoniali ce ne sono già troppe per istituirne altre. “La più nota patrimoniale è l’IMU, la tassa sulla casa, che colpisce il bene più caro agli italiani, un simbolo di risparmio più che di ricchezza, e che oggi frutta allo stato 21 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022) Tasse.(FdI): no alle idee di, in Italia cigià fin– “L’idea della sinistra – secondo Nicola(nella foto) di FdI – è sempre la stessa, più tasse per tutti. La proposta didi una patrimoniale per creare una dote da dare ai più giovani è ormai un evergreen, visto che se ne era già parlato nei mesi scorsi durante il governo Draghi. Fratelli d’Italia si era opposta prima e si oppone anche ora, perché la verità è che in Italia dice negiàper istituirne altre. “La più nota patrimoniale è l’IMU, la tassa sulla casa, che colpisce il bene più caro agli italiani, un simbolo di risparmio più che di ricchezza, e che oggi frutta allo stato 21 ...

