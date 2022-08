Anche le coppie gay si picchiano: morsi alla fidanzata, poi cerca di strangolarla, in manette donna di 33 anni (Di giovedì 11 agosto 2022) Palermo, 11 ago — La narrazione dominante dipinge le coppie gay come paradisi di affetto, premure e dolcezza, sparando invece ad alzo zero sulle unioni eterosessuali, tratteggiandole come un alveo di ipocrisia pura in cui si perpetrano i peggiori abomini: la realtà delle statistiche e degli episodi di violenze all’interno di coppie omosessuali riferiti dalle cronache ci riporta però ad un’altra, amara realtà. Anche le coppie gay sono violente Da Palermo, ad esempio, ci arriva la notizia dell’arresto di una 33enne residente nella zona di Casa Professa, finita in manette perché durante una lite avuta con la fidanzata, una 26enne, l’avrebbe picchiata, morsa e tentato di strangolarla. Per la vittima si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dove vi è arrivata in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Palermo, 11 ago — La narrazione dominante dipinge legay come paradisi di affetto, premure e dolcezza, sparando invece ad alzo zero sulle unioni eterosessuali, tratteggiandole come un alveo di ipocrisia pura in cui si perpetrano i peggiori abomini: la realtà delle statistiche e degli episodi di violenze all’interno diomosessuali riferiti dalle cronache ci riporta però ad un’altra, amara realtà.legay sono violente Da Palermo, ad esempio, ci arriva la notizia dell’arresto di una 33enne residente nella zona di Casa Professa, finita inperché durante una lite avuta con la, una 26enne, l’avrebbe picchiata, morsa e tentato di. Per la vittima si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dove vi è arrivata in ...

