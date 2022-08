Usa: inflazione rallenta, prezzi al consumo +8,5% a luglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'inflazione rallenta la sua corsa negli Stati Uniti. I prezzi al consumo sono saliti in luglio dell'8,5%, meno dell'8,7% atteso dagli analisti e del 9,1% di giugno. . 10 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'la sua corsa negli Stati Uniti. Ialsono saliti indell'8,5%, meno dell'8,7% atteso dagli analisti e del 9,1% di giugno. . 10 agosto 2022

Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Se non si rimedierà all'inflazione entro poche settimane sarà il vero problema dell'autunno. Negli USA è legata alla forte s… - rtl1025 : ?? In #Europa i rendimenti dei Titoli di Stato a dieci anni sono in netto calo dopo l'inflazione negli #Usa che rall… - CryptoOwlNews : ???? L'inflazione statunitense è cresciuta dell'8,5% a luglio, in calo rispetto al 9,1% di giugno. #crypto #news #CryptoNews #inflazione #USA - InvestingItalia : Usa, inflazione rallenta oltre le previsioni a luglio. In calo i prezzi energetici - - emilianogriff78 : RT @francelenzi: A luglio inflazione sotto le attese in Usa. Il picco è passato. -