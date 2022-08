Uomo travolto e ucciso da uno scooter mentre porta a spasso il cane (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia a Pistoia, dove un Uomo è morto e un ragazzo di 19 anni si trova in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale. La vittima stava portando a spasso il cane quando è stato travolto dallo scooter guidato dal giovane... Leggi su europa.today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia a Pistoia, dove unè morto e un ragazzo di 19 anni si trova in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale. La vittima stavando ailquando è statodalloguidato dal giovane...

