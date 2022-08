Test Aguzza la Vista | Non ridere | trova la faccina differente | hai solo 4 secondi

Leggi su ck12

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Le emoticons che ridono le usiamo quotidianamente ma in questodovrai concentrarti perché in 4non ce la farai mai!la(You tube screenshot)Ti si stanno già intrecciando gli occhi eh? Eppure queste faccine sicuramente le usi tutti i giorni quando mandi i messaggi su whatsapp. Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere illain 4. Sai perché il 90% delle persone non risolve questi indovinelli? La maggior parte delle persone ha bisogno di piùperre la soluzione e gioca a migliorarsi per diventare più veloce. Tu saresti in grado di farcela? Tutti amano questo genere di indovinelli ...