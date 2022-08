Spezia-Empoli: la designazione arbitrale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco la designazione arbitrale di Spezia-Empoli. Spezia – Empoli h. 20.45 CHIFFI DEL GIOVANE – YOSHIKAWA IV: COLOMBO VAR: ABISSO A... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco ladih. 20.45 CHIFFI DEL GIOVANE – YOSHIKAWA IV: COLOMBO VAR: ABISSO A...

Spezia_1906 : ??giornata inaugurale di @SerieA ??? ??Ecco chi dirige #SpeziaEmpoli al #Picco ??? - cdsnews : Spezia e Empoli lavorano sulla tattica. Bajrami piace alla Fiorentina ma per ora rimane in azzurro - GianlucaLupo1 : Dopo aver fatto benissimo in #SerieB con #Perugia, #Empoli, #JuveStabia e #ProVercelli e in #SerieA con lo #Spezia… - bakayokiano : @bakayokobestEU lecce spezia e empoli - sarettacm99 : Pronostico Serie A 2022/23 Juventus Milan Roma Inter Napoli Fiorentina Lazio Atalanta Torino Sassuolo Bologna Mon… -