PasdaranFiSud : #Nardella: 'O con il #PD o con Fdi [la i sempre minuscola]. Il resto è voto disperso'. No, signor borgomastro. For… - FiLazzerini : @DokH6197 @malessandravar1 ?????? Se gli UFO ci lasciassero Santa Maria Novella e dietro si portassero la ciurma di Na… - rep_firenze : Clima, Nardella sta con Accorsi: “Non solo la Pergola, tutta la città sarà coinvolta” [aggiornamento delle 03:44]… - venti4ore : Clima, Nardella sta con Accorsi “Non solo la Pergola, tutta la città sarà coinvolta” - Nicco40003686 : @pr1malscream @MetalMetthiu78 Per il coglione del sindaco va tutto bene, Varlungo aggredita ottantenne con coltello… -

LA NAZIONE

Lo dice Dario, sindaco di Firenze , in collegamento videoStart su SkyTg24 . "Non mi appassiono più al tema delle alleanze, ormai quel che fatto è fatto, la partita comincia davvero ora"...Lo ha affermato Dario, sindaco di Firenze, in collegamento videoStart su SkyTg24. Il cuore della campagna elettorale del centrodestra perè 'Robin Hood al contrario, e noi ... Nardella: "O con il Pd o con FdI, il resto è voto disperso. La flat tax Una fregatura" Firenze – Entra nel vivo, il sindaco di Firenze Dario Nardella, che, nel corso di un intervento a Start su Skytg24, dice, a proposito delle elezioni di settembre: “Votare organizzazioni che non si sch ...Firenze, 10 agosto 2022 - Per le elezioni politiche "credo che il risultato non sia affatto scritto", ma dobbiamo recuperare l' astensione , la sfiducia degli italiani, ripartendo dai territori e dall ...