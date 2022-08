Masters 1000 Montreal, Alcaraz ancora da record: cinquanta partite di fila con almeno un set vinto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non starà vivendo, per i suoi elevati standard, il miglior momento della sua stagione Carlos Alcaraz, ma partita dopo partita, settimana dopo settimana, continua ad infrangere record di ogni tipo. Quest’oggi nel suo match di secondo turno al Masters 1000 di Montreal contro Tommy Paul ha portato a 50 le partite consecutive in cui ha vinto almeno un set. L’ultimo a riuscirci? Novak Djokovic nel 2011. E il serbo quell’anno vinse l’Open del Canada. Chissà che non sia di buon auspicio per il 19enne spagnolo, reduce da due sconfitte in finale per mano di Musetti e Sinner. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non starà vivendo, per i suoi elevati standard, il miglior momento della sua stagione Carlos, ma partita dopo partita, settimana dopo settimana, continua ad infrangeredi ogni tipo. Quest’oggi nel suo match di secondo turno aldicontro Tommy Paul ha portato a 50 leconsecutive in cui haun set. L’ultimo a riuscirci? Novak Djokovic nel 2011. E il serbo quell’anno vinse l’Open del Canada. Chissà che non sia di buon auspicio per il 19enne spagnolo, reduce da due sconfitte in finale per mano di Musetti e Sinner. SportFace.

