Bambino di 11 anni travolto da un suv | è gravissimo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) È in gravi condizioni undi 11investito da un'auto in via del Torraccio di Torrenova, all'incrocio con via Casilina, alla periferia di Roma. Il piccolo è statoda un suv Seat Ateca, che ha finito la sua corsa contro un semaforo. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L'undicenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatricoGesù e il conducente di 51al Policlinico Casilino. L'uomo sarà sottoposto agli esami tossicologici. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

