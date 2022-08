Aeroporto di Fiumicino, botte e minacce ai Carabinieri: denunciato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fiumicino – Nelle ultime 48 ore, i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino hanno portato alla denuncia a piede libero di un uomo e alla sanzione di due autisti NCC per violazioni amministrative. In mattinata, i Carabinieri sono intervenuti presso il banco check-in del Terminal 3 “Partenze” dove era stato segnalato un soggetto in stato di agitazione. L’uomo, poi identificato in un cittadino spagnolo di 35 anni, nelle fasi del controllo ha iniziato a dimenarsi, a minacciare e a scalciare violentemente nei confronti dei militari che lo hanno bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria. È stato poi richiesto l’intervento medico e l’uomo è stato portato all’ospedale “Grassi” di Ostia per essere sottoposto al trattamento sanitario ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)– Nelle ultime 48 ore, i controlli deidella Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” ahanno portato alla denuncia a piede libero di un uomo e alla sanzione di due autisti NCC per violazioni amministrative. In mattinata, isono intervenuti presso il banco check-in del Terminal 3 “Partenze” dove era stato segnalato un soggetto in stato di agitazione. L’uomo, poi identificato in un cittadino spagnolo di 35 anni, nelle fasi del controllo ha iniziato a dimenarsi, a minacciare e a scalciare violentemente nei confronti dei militari che lo hanno bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria. È stato poi richiesto l’intervento medico e l’uomo è stato portato all’ospedale “Grassi” di Ostia per essere sottoposto al trattamento sanitario ...

FaRitardo1 : RT @astralmobilita: @FaRitardo1 Non abbiamo notizie specifiche in merito alla linea Fl1. Il traffico è ancora sospeso nel nodo di Roma caus… - astralmobilita : @FaRitardo1 Non abbiamo notizie specifiche in merito alla linea Fl1. Il traffico è ancora sospeso nel nodo di Roma… - LuceverdeRoma : ?? #Treni nodo di #Roma ? Guasto alla linea - causato dal maltempo - in prossimità di Roma Ostiense ? Traffico… - zyfuss : @pietroraffa Stessa cosa aeroporto di Fiumicino.... Video a loop..... -