Terzo Polo: Renzi apre a Calenda, ma… fidarsi è bene non fidarsi è meglio! (Di martedì 9 agosto 2022) “Carlo Calenda e i suoi devono decidere se fare o no l’accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamo disponibili a stare in squadra perché il Terzo Polo sarebbe la grande sorpresa delle elezioni e solo con un Terzo Polo forte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi”. Così ha Leggi su freeskipper (Di martedì 9 agosto 2022) “Carloe i suoi devono decidere se fare o no l’accordo con noi, se fare una lista unica. Noi siamo disponibili a stare in squadra perché ilsarebbe la grande sorpresa delle elezioni e solo con unforte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi”. Così ha

AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - Luciliusenex : non in funzione ancillare rispetto ai poli ma autonomi nella logica della serietà programmatica e rigore nel fare.… - Gino16949609 : RT @CarloF0554ti: Intanto c'è Pizzarotti che dice di aver scelto il terzo polo, dopo aver discusso con Letta, perché Letta ha imbarcato Di… -