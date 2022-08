Sotto Piazza Dante: alla scoperta dell’ex Diurno (Di martedì 9 agosto 2022) Un viaggio nell’ex Diurno, a meno di due mesi dalla sua apertura. Uno stabile storico, super visionato dalla Sovraintendenza, recuperato e riqualificato secondo tutti i dettami per non lasciare nulla di intentato, ma al tempo stesso anche per non ledere il patrimonio che un luogo magico come questo porta con sé. Un percorso di scoperta che abbiamo fatto all’interno del cantiere insieme a Gianluca Gelmini, progettista dello Studio CN10 che ha seguito i lavori. Leggi su bergamonews (Di martedì 9 agosto 2022) Un viaggio nell’ex, a meno di due mesi dsua apertura. Uno stabile storico, super visionato dSovraintendenza, recuperato e riqualificato secondo tutti i dettami per non lasciare nulla di intentato, ma al tempo stesso anche per non ledere il patrimonio che un luogo magico come questo porta con sé. Un percorso diche abbiamo fatto all’interno del cantiere insieme a Gianluca Gelmini, progettista dello Studio CN10 che ha seguito i lavori.

