Repubblica: la centralità di Sarri nel progetto Lazio (Di martedì 9 agosto 2022) Paolo Condò su Repubblica scrive del "potere di Sarri" alla Lazio, un potere che il tecnico toscano a guadagnato nella scorsa stagione sia grazie ai 77 gol messi a segno che al quinto posto conquistato in classifica, uno in più dell'anno prima. La centralita? di Maurizio Sarri, testimoniata prima da un non banale prolungamento di contratto e poi da un mercato in linea con i suoi desiderata sia nei giocatori che nei tempi di consegna, e? la grande novita? della Lazio. Un tecnico come Sarri infatti, spiega Condò, ha necessità di avere la rosa al completo prima di altri per poter studiare e adattare il suo gioco e questo Lotito lo ha capito e ha deciso di assecondare il suo allenatore in tutto. Il potere guadagnato da Sarri e? stato ceduto da Igli Tare, come ...

