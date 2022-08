Politica degli aiuti e vincoli di bilancio. L’analisi di Zecchini (Di martedì 9 agosto 2022) Con il decreto-legge aiuti-bis appena approvato il governo prosegue nelle elargizioni di ogni tipo alle diverse componenti dell’economia, dando agli italiani l’impressione che la finanza pubblica disponga di notevoli risorse come mai visto nel decennio precedente. Dall’inizio del 2021, tra i provvedimenti più importanti, sono stati varati ben sei decreti-legge oltre alle misure comprese nella legge di bilancio per concedere aiuti, sovvenzioni, crediti di imposta, benefici fiscali, bonus e altre provvidenze a famiglie, imprese e lavoratori. Sembra quasi che la crisi sanitaria e quella ucraina abbiano aperto possibilità di finanziamento prima inesistenti e che quindi siano divenute occasioni per ottenere benefici prima non concedibili. Certamente una parte delle nuove risorse deriva dal programma comunitario Next Generation EU, ma ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Con il decreto-legge-bis appena approvato il governo prosegue nelle elargizioni di ogni tipo alle diverse componenti dell’economia, dando agli italiani l’impressione che la finanza pubblica disponga di notevoli risorse come mai visto nel decennio precedente. Dall’inizio del 2021, tra i provvedimenti più importanti, sono stati varati ben sei decreti-legge oltre alle misure comprese nella legge diper concedere, sovvenzioni, crediti di imposta, benefici fiscali, bonus e altre provvidenze a famiglie, imprese e lavoratori. Sembra quasi che la crisi sanitaria e quella ucraina abbiano aperto possibilità di finanziamento prima inesistenti e che quindi siano divenute occasioni per ottenere benefici prima non concedibili. Certamente una parte delle nuove risorse deriva dal programma comunitario Next Generation EU, ma ...

