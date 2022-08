No, fare lo SPID non costa 53.31 euro (Di martedì 9 agosto 2022) Questione di SPID. La congiura nei confronti di questo sistema pubblico di identità digitale sembra avere origine tutta sui social network. Anche il tweet più ingenuo – e più palesemente inverosimile – si trasforma così in una notizia da dare in pasto ai vari feed, amplificando la fake news. La domanda del giorno – che ci si sta ponendo su Twitter – è quanto costa lo SPID. Il tutto a causa di un racconto, non suffragato dai fatti, realizzato da un utente che, sul social network fondato da Jack Dorsey, ha più di 8mila followers. LEGGI ANCHE > Metà della popolazione italiana ha attivato lo SPID Quanto costa lo SPID: di certo non più di 50 euro «Mia figlia ha dovuto fare SPID online dalla Grecia per l’università. 53.31 € (con carta di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 agosto 2022) Questione di. La congiura nei confronti di questo sistema pubblico di identità digitale sembra avere origine tutta sui social network. Anche il tweet più ingenuo – e più palesemente inverosimile – si trasforma così in una notizia da dare in pasto ai vari feed, amplificando la fake news. La domanda del giorno – che ci si sta ponendo su Twitter – è quantolo. Il tutto a causa di un racconto, non suffragato dai fatti, realizzato da un utente che, sul social network fondato da Jack Dorsey, ha più di 8mila followers. LEGGI ANCHE > Metà della popolazione italiana ha attivato loQuantolo: di certo non più di 50«Mia figlia ha dovutoonline dalla Grecia per l’università. 53.31 € (con carta di ...

mizio154 : @87Marymary @StefanoBose @bakavestito @ChrisVerati @costa_costa1967 @Resistenza1967 Allora torna a vivere nelle cav… - Alberto93383706 : RT @Resistenza1967: Mia figlia ha dovuto fare SPID online dalla Grecia per l’università. 53.31 € (con carta di credito). È chiaro a tutti… - MauroPetricca : RT @Resistenza1967: Mia figlia ha dovuto fare SPID online dalla Grecia per l’università. 53.31 € (con carta di credito). È chiaro a tutti… - Erika00368300 : @moussedisalmone @Resistenza1967 @a_meluzzi La signora è anche scusabile ma voi fare una semplice ricerca google su come fare senza spid noo - JasEldelaPietra : La cosa che mi fa impazzire dei draghiani, calendiani, lettiani,bocconiani, la7iani: si spacciano per responsabili… -