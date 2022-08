Madonna e Beyoncé seminude per il lancio di “Break my soul”: un duetto tra regine super sexy (Di martedì 9 agosto 2022) Look audace per un duo stellare. Madonna e Beyoncé appaiono seminude in uno scatto postato sulle sue Instagram Stories da Miss Ciccone, per promuovere la sua collaborazione con l’ex Destiny’s Child, nel nuovo remix di “Break my soul”, il singolo che ha anticipato l’uscita di “Renaissance”, ultimo album di inediti di Beyoncé. La Material Girl appare inguainata in un bustier dalla scollatura super hot e una serie di collane al collo. La diva del pop americano è invece sdraiata a seno nudo e lingerie trasparente. sexy e irresistibili. E irresistibile è anche il brano, pubblicato venerdì da Beyoncé, che ha chesto a Madonna di “prestarle” la sua voce tratta da una registrazione di Lady Ciccone di circa trent’anni fa, un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 9 agosto 2022) Look audace per un duo stellare.appaionoin uno scatto postato sulle sue Instagram Stories da Miss Ciccone, per promuovere la sua collaborazione con l’ex Destiny’s Child, nel nuovo remix di “my”, il singolo che ha anticipato l’uscita di “Renaissance”, ultimo album di inediti di. La Material Girl appare inguainata in un bustier dalla scollaturahot e una serie di collane al collo. La diva del pop americano è invece sdraiata a seno nudo e lingerie trasparente.e irresistibili. E irresistibile è anche il brano, pubblicato venerdì da, che ha chesto adi “prestarle” la sua voce tratta da una registrazione di Lady Ciccone di circa trent’anni fa, un ...

SPYit_official : Che coppia! #breakmysoul #beyonce #madonna #remix - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Madonna e Beyoncé seminude per il lancio di 'Break my soul': un duetto tra regine super sexy #madonna #beyoncè https:… - MediasetTgcom24 : Madonna e Beyoncé seminude per il lancio di 'Break my soul': un duetto tra regine super sexy #madonna #beyoncè - VanityFairIt : Le due icone della musica mettono insieme le forze per un duetto esplosivo. Ecco cosa sappiamo al riguardo - NATOlizer : Madonna e Beyoncé seminude per il lancio di 'Break my soul': un duetto tra regine super sexy -