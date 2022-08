sportli26181512 : Il filosofo Farioli: 'La mia Turchia è lavoro e idee. E quei 4 gol a Pirlo...': Il filosofo Farioli: 'La mia Turchi… - Gazzetta_it : Intervista a Francesco Farioli: 'La mia Turchia è lavoro e idee. E quei 4 gol a Pirlo...' -

PadovaOggi

Francescoè un giovane uomo e un giovanissimo (e bravissimo) allenatore. Risponde dal gate dell'aeroporto di Istanbul, sta per prendere un volo per tornare un paio di giorni in Italia. Nel leggero ...Francescoè un giovane uomo e un giovanissimo (e bravissimo) allenatore. Risponde dal gate dell'aeroporto di Istanbul, sta per prendere un volo per tornare un paio di giorni in Italia. Nel leggero ... "L’arte bizantina attraverso lo sguardo degli studiosi italiani", mostra a palazzo Liviano L'allenatore dell'Alanyaspor si racconta: "La laurea mi serve anche nel calcio.Voglio vincere, ma seguendo la mia strada" ...